أخبار عاجلة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. إزالة 45 حالة تعدى بمساحة 4600 متر بمدينة إسنا

Google+ Print
بالصور.. إزالة 45 حالة تعدى بمساحة 4600 متر بمدينة إسنا بالصور.. إزالة 45 حالة تعدى بمساحة 4600 متر بمدينة إسنا

>الأقصر – أحمد مرعى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سليمان رئيس المركز، اليوم الأحد، أكبر حملة إزالات التعديات على الأراضى الزراعية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الإدارة الزراعية والأجهزة الأمنية.

 

وأسفرت الحملة عن إزالة 45 حالة تعدى عبارة عن أحواش وأسوار ومنازل بالطوب الأبيض بمساحة 4600 متر مربع، وتمت مصادرة الطوب وتحرير محاضر للمتعدى، وكان محافظ الأقصر محمد بدر قد أصدر قرار لمسئولى الزراعة بضرورة حصر جميع التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فورًا مع تقديم بيان يومى بذلك.

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365