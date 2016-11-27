بالصور.. إزالة 45 حالة تعدى بمساحة 4600 متر بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سليمان رئيس المركز، اليوم الأحد، أكبر حملة إزالات التعديات على الأراضى الزراعية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الإدارة الزراعية والأجهزة الأمنية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 45 حالة تعدى عبارة عن أحواش وأسوار ومنازل بالطوب الأبيض بمساحة 4600 متر مربع، وتمت مصادرة الطوب وتحرير محاضر للمتعدى، وكان محافظ الأقصر محمد بدر قد أصدر قرار لمسئولى الزراعة بضرورة حصر جميع التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فورًا مع تقديم بيان يومى بذلك.