تأجيل محاكمة متهمي «خلية المتفجرات» لـ30 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، جلسة محاكمة 8 متهمين من اعضاء جماعة الاخوان بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلى سبيله فى القضية المقيده برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهره وذلك لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الاخوان بحلوان ولاتهامهم ايضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة والمعروفة أعلامياً بـ “خلية المتفجرات الي جلسة 30 نوفمبر الجاري لورود تقرير الطبي الشرعي الخاص بأحد المتهمين “.

ويواجه المتهمون تهم تكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة، والشروع في القتل، وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة.