مقتل 37 من «داعش» في قصف جوي بالموصل

قتل 37 من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي، في قصف جوي ومعارك بغرب وشمال الموصل، بحسب وزارة الدفاع العراقية ومصدر عسكري.

وفي بيان لها تلقت الأناضول نسخة منه، اليوم الأحد، قالت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع إن الطيران الحربي العراقي قصف أهدافا لـ”داعش” في تل الزلط، ضمن الجبهة الغربية.

وأوضحت المديرية أن القصف أدى لمقتل 32 من مسلحي التنظيم، وتدمير سيارات تحمل مسلحين وأسلحة رشاشة.

من جهته، ذكر ضابط في الجيش للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له التحدث لوسائل الإعلام، أن “قوات الجيش في فرقة المشاة 16 قتلت 5 من عناصر داعش في معارك شمال مدينة الموصل”.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الفرقة 16 في الجيش تتولى مهمة تحرير مدينة الموصل من محورها الشمالي بالتنسيق مع قوات حرس نينوى بقيادة محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي.

في هذه الأثناء، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات جهاز مكافحة الإرهاب (تابعة للجيش) وتنظيم “داعش” في حي الفلاح شمال شرقي الموصل.

وقال المقدم في قوات مكافحة الإرهاب مروان سلوم للأناضول إن “القوات المسلحة اقتحمت حي الفلاح من محورين الأول عن طريق حي التحرير والآخر حي الزهور، والاشتباكات مستمرة منذ عدة ساعات”.

وأشار سلوم إلى أن “خسائر داعش لم تعرف حتى الآن بسبب حدة المعارك، فيما قتل 4 من قوات الجيش أحدهم برتبة ملازم أول، وأصيب نحو 9 جنود”.

وانطلقت معركة استعادة الموصل في 17 أكتوبر الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية التي شهدت تحرير عشرات القرى والبلدات، بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وتشير جميع التوقعات إلى أن المعركة ستكون مكلفة من ناحية الخسائر البشرية بالنسبة للمدنيين العزل والقوات المسلحة، ما لم تقم قوات التحالف بعملية برية خاطفة لكسر خط الصد الأول للتنظيم وتسهيل مهمة القضاء عليه فيما بعد على القطعات العسكرية العراقية.