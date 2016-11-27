إحالة جزار وعاطل للجنايات بتهمة سرقة طبيبة تحت تهديد السلاح فى النزهة

كتبت ندى سليم

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، والمستشار أحمد عاصى، وكيل نيابة الحوادث، جزار يدعى "كريم.ا"، وعاطل يدعى "سامح.م"، إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهما بسرقة طبيبة بالإكراه فى منطقة النزهة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بمراقبة المجنى عليها عقب خروجها من عملها فى ساعة متأخرة من الليل، وفؤجئت بتعدى المتهمين عليها وتهديدها بسلاح أبيض بهدف سرقة سيارتها، ولم يتمكن المتهمين من سرقة السيارة بعد أن قامت المجنى عليها بالصراخ واستنجدت بالمارة لإنقاذها، وسرقا هاتفها المحمول وأموالا كانت بحوزتها وفرا هاربين.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.