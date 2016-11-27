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الليلة.. عبد الرحيم علي ضيف هنا العاصمة على CBC

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الليلة.. عبد الرحيم علي ضيف هنا العاصمة على CBC الليلة.. عبد الرحيم علي ضيف هنا العاصمة على CBC

عبد الرحيم علي

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة سي بي سي، اليوم الأحد، الكاتب عبد الرحيم علي، وذلك في تمام التاسعة مساءً.

ويكشف عبد الرحيم علي خلال الحوار عن حقائق جديدة حول الدول التي ترعى الإرهاب ووسائلها في ذلك كما يتحدث عن رؤيته للوضع السياسي الحالي وكيف يمكن لمصر مواجهة الارهاب.
> ويتحدث عبد الرحيم علي، أيضًا أبرز الجماعات الإرهابية في ومن يقف وراءها ويتطرق أيضا إلى الوضع الأمني في سيناء وما أبرز التنظيمات الإرهابية هناك وما السبل التي تتبعها لزعزعة الاستقرار في مصر بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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