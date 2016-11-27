كواليس حلقة نضال الأحمدية مع راغدة شلهوب على «الحياة»

كتبت – إ نجي لطفي

حصلت ONA على كواليس الحلقة التي سجلتها الإعلامية راغدة شلهوب مقدمة برنامج ” فحص شامل” على قناة الحياة، مع الإعلامية نضال الأحمدية.

وقالت نضال -خلال الحلقة المسجلة – ” إن باسم يوسف سقط من نظري على التويتر، وقمت بعمل بلوك لطوني خليفة على توتير، وماجدة الرومي خارج المنافسة مع بقية مطربات العالم العربي فهي لون مختلف”.

> وأضافت:” سوف أضرب أصالة إذا رأيتها ، أحب أنغام وشيرين، ونبيل الحلفاوي نجمي المفضل على تويتر.

وتابعت قائلة: ” الأمير وليد بن طلال تدخل لمنع حبسي في أثناء مشكلتي مع نجوي كرم، علاقتي بعمرو دياب ليست على مايرام، وساعدت إلهام شاهين على النجا من محاولة اغتيال، ولست راضية عن عما قاله مرتضي منصور في الحلقة معك تجاه ما بدر منه في حق بنات لبنان”.