سقوط 4 من تجار المخدرات بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز، وضباط مباحث المخدرات من القبض على 4 من تجار مخدرات بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة.

وكان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب مفادها قيام المتهم "حسام. ا. ز" 32 سنة عاطل مقيم بدائرة المركز مسجل شقى خطر فئة "ج سرقات عامة"، والسابق اتهامه فى 20 قضيه بتهم " سرقة، مخدرات، ضرب"، وآخرهم قضية بتهمة " مخدرات "، بالإتجار فى المواد المخدرة، خاصة جوهر الهروين المخدر، وبإعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى ( 150 جرام) ومبلغ مالى 160 جنيه، وهاتف محمول.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز فايد مفادها قيام المتهم "مصطفى. إ. م" 25 سنة عاطل ومقيم بسربيوم ــ دائرة المركز بالإتجار فى المواد المخدرة وبإعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته 60 قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالى 260 جنيه، وهاتف محمول، كما تمكنوا من ضبط المتهم "خليل. ا .ع " 29 سنة عاطل مقيم بأبو سلطان دائرة المركز وبحوزته 7 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 1.5 كيلو جرام ) ومبلغ مالى 60 جنيه هاتف محمول.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المتهم "محمد. ك. ش "31 سنة عاطل مقيم الشهداء دائرة قسم ثان سبق اتهامه فى 13 قضية بتهم "سلاح نارى سرقه خطف ، سلاح أبيض ، مخدرات "، وآخرهم قضيه بتهمة "مخدرات"، وبحوزته 50 قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالى قدره 35 جنيه.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها والمبالغ المالية من حصيلة تجارتهم الغير مشروعة، والهواتف الخلوية لتسهيل الاتصال بعملائهم من تجار ومتعاطى تلك المواد المخدرة.