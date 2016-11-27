جامعة السادات تعلن بدء تسجيل شهادة "ICDL "المعتمدة دوليآ

المنوفية - محمد فتحي

أعلن مركز الخدمة العامة بالجامعة عن بدء التسجيل بمنحة شهادة ICDL المعتمدة دوليآ من الهيئة الأوربية السلطة التى تمنح الشهادات الخاصة بالبرامج الدولية الرائدة لإعتماد مهارات الحاسوب .

تشمل المنحة الحصول على رقم كارت مهارة وإختبار 7 مستويات وكتب إلكترونية وإختبارات تجريبية لمدة 20 ساعة وسوف يتم التدريب تحت إشراف نخبة من المدربين المعتمدين المتخصصين

وفي سياق متصل اكد الدكتور عصام الدين متولي _القائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات بان الجامعة سوف تشارك في الملتقي القمي الاول لمدربي المستقبل تشارك الجامعة في هذا الملتقي الذي ينظمة جامعة حلوان تحت شعار "التنمية البشرية منهاج لحياة افضل " وذلك لزيادة الروابط بين طلاب الجامعات المصرية , وتسعي جامعة مدينة السادات في الحصول علي المركز الاول في مسابقة ( الطالب المدرب ) ويبدا الملتقي خلال الفترة يوم 29 من نوفمبر حتي يوم 2 من ديسمبر.