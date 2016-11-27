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السيطرة على حريق شب في مصنع غازات صناعية بالسادات

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السيطرة على حريق شب في مصنع غازات صناعية بالسادات السيطرة على حريق شب في مصنع غازات صناعية بالسادات

حريق – أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالمنوفية من السيطرة على حريق شب في مصنع «عوف للهواء السائل والغازات الصناعية» بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادات دون حدوث أي إصابات.

وكان اللواء خالد أبوالفتوح مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع ملك المدعو «م.ح.م.ع»، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في فرن مخصص لإعادة تدوير وفلترة الزيوت المستعملة نتيجة ماس كهربائي دون حدوث أية إصابات بين العمال.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث أن الحريق أسفر عن احتراق فرن التدوير وبسؤال نجل مالك المصنع المدعو «س.م.ح.م» (29 عاما) مدير مبيعات بالمصنع«ومقيم سيدي جابر الإسكندرية أفاد أنه أثناء تجربة المعدات بالمصنع حدث ماس كهربائي أدى إلى نشوب الحريق ونفى الشبهة الجنائية.

وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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