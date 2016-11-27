باسم مرسى يعود للتشكيلة الأساسية للزمالك أمام وادى دجلة

كتب أحمد توفيق

استقر الجهاز الفنى لفريق نادى الزمالك بقيادة محمد صلاح، على عودة باسم مرسى مهاجم الفريق إلى التشكيلة الأساسية بدلا من الزامبى إيمانويل مايوكا فى مباراة وادى دجلة، المقرر لها بعد غد الثلاثاء، فى إطار الأسبوع الـ 12 لمسابقة الدورى الممتاز على ملعب بتروسبورت.

باسم مرسى شارك بديل أمام المقاولون العرب

وشارك باسم مرسى خلال أحداث الشوط الثانى من مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب فى المباراة، التى فاز فيها الأبيض بثلاثية نظيفة على ملعب بتروسبورت أمس السبت ضمن الأسبوع الـ11 للدورى، حيث إنه لم يبدأ اللقاء أساسيا وظهر على دكه البدلاء بسبب غيابه عن التدريبات الأخيرة لحصوله على إجازة الزواج.

باسم مرسى احتفل بزفافه منذ أيام

واحتفل باسم مرسى بزفافه منذ أيام فى حضور عدد من نجوم الزمالك، لكنه عاد سريعا للمشاركة فى تدريبات فريقه، ليكون قادرا على التواجد فى المباريات المقبلة بشكل طبيعى، رافضا الحصول على راحة طويلة.

باسم مرسى تألق فى لقاء الذئاب

كان قد قاد الزامبى إيمانويل مايوكا هجوم الزمالك فى مباراة المقاولون العرب، لتعويض غياب باسم مرسى لكن بعد مشاركة الأخير كبديل فى مباراة المقاولون وظهوره بمستوى متميز، استقر الجهاز الفنى للأبيض على عودته للتشكيلة الأساسية أمام دجلة، خاصة بعدما ساهم فى صناعة الهدف الثالث لشيكابالا وهدد مرمى المقاولون فى أكثر من مناسبة.