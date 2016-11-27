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مجدى يعقوب: الأهلي هو "الرمز الكبير"

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مجدى يعقوب: الأهلي هو "الرمز الكبير" مجدى يعقوب: الأهلي هو "الرمز الكبير"

>كتب فتحى الشافعى

قال المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي، إن زيارة وفد من النادى لمقر مركز القلب العالمى بمحافظة أسوان لحظة لا تنسى، وإن لقاء الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى ومؤسس المركز شرف كبير فى حد ذاته، نظرًا للقيمة الكبيرة والمكانة العالية التى يتمتع بها يعقوب باعتباره واحدا من الذين ساهموا فى تطور جراحات القلب فى العالم.

 

كان وفد من الأهلى قد حرص صباح اليوم الأحد، على زيارة مركز القلب بأسوان على هامش تواجد الفريق فى المدينة، استعدادًا لمواجهة النصر للتعدين مساء اليوم، ضمن الجولة الحادية عشرة بمسابقة الدورى الممتاز.

 

وأشاد المهندس محمود طاهر فى تصريحات صحفية، بالدور الكبير الذى يقوم به المركز فى توفير العلاج والرعاية الطبية، مشددا أن وجود صرح كبير بهذا الحجم فى أمر يدعو للفخر.

 

من جانبه، أعرب الدكتور مجدى يعقوب، فى تصريحات أبرزها الموقع الرسمى للأحمر عن سعادته بهذه الزيارة، وقال يعقوب إن الأهلى هو الرمز الكبير وزيارة الوفد لمركز القلب شرف كبير لكل العاملين فيه، مُبديًا سعادته خلال استقباله لوفد الأهلى.

 

وأشار الجراح العالمى إلى أن زيارة الأهلى إلى مركز القلب بأسوان، تزيد من الوعى العام بقيمة المركز والخدمات التى يقدمها للمرضى بمختلف مستوياتهم.

 

وضم وفد الأهلى كلًا من: المهندس محمود طاهر ومحمد عبد الوهاب عضو المجلس وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأعضاء الجهاز الفنى سيد معوض وطارق سليمان وأنيس الشعلالى ومحمد أبو العلا، إضافة إلى الدكتور عادل كريم المنسق الإعلامى لفريق الكرة.

 


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