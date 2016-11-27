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متهم بـ"أحداث العدوة" للمحكمة: أنا مش إخوان وعندى 17 سنة وعايز أروح لأمى

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متهم بـ"أحداث العدوة" للمحكمة: أنا مش إخوان وعندى 17 سنة وعايز أروح لأمى متهم بـ"أحداث العدوة" للمحكمة: أنا مش إخوان وعندى 17 سنة وعايز أروح لأمى

>كتب إيهاب المهندس ــ تصوير عمرو مصطفى

تواصل محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة"، وتستمع المحكمة لأقوال شهود الإثبات.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وهانى كمال، وحضور محمد سالمان ممثل النيابة العامة، وسكرتارية على سيد وأندراوس فهمى.

 

وفيما استمعت المحكمة للمتهم محمد العدوى والذى وجه حديثه للمحكمة قائلا: "يا فندم أنا عندى 17 سنة، وليا 40 شهرا فى الحبس، وأنا معرفش الكتابة والقراءة، ولا أنتمى لاى تيارات سياسى، ونفسى أروح لأمى".

 

وطالب الدفاع الحاضر عن المتهمين بإخلاء سبيل باقى المتهمين المحبوسين والبالغ على ذمة القضية والبالغ عددهم 86 متهما، ليردد المتهمون هتافات " مصر مصر تحيا مصر"

 

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

 

 


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