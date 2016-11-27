بالصور.. وزير العدل: ميكنة 75 محكمة بينها 6 اقتصادية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد اللواء حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن الوزارة تشهد أعمال تطوير على مستوى الهيئات القضائية المختلفة والمصالح المعاونة لها، وذلك فى إطار سياسة الدولة المتبعة أحدث أساليب التكنولوجيا ونظم المعلومات فى حدود الموارد المالية المتاحة.

وأضاف وزير العدل فى تصريحات له على هامش افتتاح مجمع محاكم سفاجا اليوم، بحضور قيادات الوزارة ومحافظ البحر الأحمر وقيادات البحر الأحمر من رجال القضاء والأمن والمحافظة، أنه بالنسبة للأعمال المميكنة تم ميكنة 75 محكمة بينها 6 محاكم ابتدائية وجارى ميكنة 6 أخرى.

وأوضح وزير العدل خلال افتتاح مجمع محاكم سفاجا أن عملية بناء أبنية المحاكم تسير بشكل كبير، حيث تم افتتاح 6 محاكم جديدة وترميم 5 وهناك 10 محاكم تحت التنفيذ.

من ناحية أخرى، قال المستشار عبد الهادى محروس مساعد الوزير لأبنية المحاكم إن مبنى مجمع محاكم سفاجا بنى على مساحة 7 آلاف متر وبتكلفة 27 مليون جنيه ويحتوى على مبنى كبير به عدد كبير من قاعات المحاكم وبه مقر محكمة ابتدائية ومحكمة الجنايات البحر الأحمر، وكذلك مأمورية الاستئناف العالى ومبنى مستقل للشهر العقارى، ومقر النيابة العامة ونيابة الأسرة.

وأضاف مساعد الوزير لشئون أبنية المحاكم، أن وزارة العدل بقيادة المستشار حسام عبد الرحيم تقوم بعمل أرشيف إليكترونى لأرشفة قرابة 50 مليون قضية منذ عام 2000 حتى عام 2015 وتضم البداية بتلك المنظومة الإلكترونية بمحكمة 6 أكتوبر والجيزة لعمل حفظ مركزى لكل القضايا.

وأوضح أنه بالنسبة للمكاتب الأمامية لتقديم الدعاوى تم تنفيذ مشروع الشباك الواحد بعدد من المحاكم وجارى تنفيذها بكل المحاكم، حيث يتم دفع الرسوم وإظهار بيانات وتحديد الجلسة والدائرة من خلاله وبذلك نقضى تماما على منظومة الفساد.

ومن جانبه، تقدم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالشكر لوزير العدل مرحبا به بمدينة سفاجا والحضور، مهنيا أهالى المدينة بمجمع المحاكم الجديد، مؤكدا على تكاتف جميع أجهزة الدولة لخدمة المواطن المصرى.

كما أكد المستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية أن مجمع محاكم سفاجا سيخفف العبارة والمعاناة كثيرا لأهالى المدينة والمدن الأخرى، مقدما الشكر لوزير العدل وقيادات الوزارة ومحافظ البحر الأحمر.

وفى نهاية المؤتمر الذى عقد على هامش افتتاح مجمع محاكم سفاجا أهدى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، درع المحافظة كما أهدى وزير العدل درع وزارة العدل لمحافظ للبحر الأحمر، وكذلك أهدى المستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة البحر الأحمر المصحف الشريف لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم.

وكان قد افتتح صباح اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل مجمع محاكم سفاجا بحضور عدد من مساعدى الوزير ومحافظ البحر الأحمر والمستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة البحر الأحمر واللواء توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر.

وكذلك تفقد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ومحافظ البحر الأحمر والقيادات المختلفة من مساعدى الوزير ورجال القضاة بالبحر الأحمر والصعيد العمل داخل مجمع محاكم سفاجا، حيث شاهد وزير العدل العمل داخل المكتب الاكاديمى لمحكمة سفاجا الابتدائية والذى يعمل الكترونيا.