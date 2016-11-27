أخبار عاجلة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حماية المستهلك يحيل دعوى الأدوية المهربة بصيدليات العزبى للنائب العام

Google+ Print
حماية المستهلك يحيل دعوى الأدوية المهربة بصيدليات العزبى للنائب العام حماية المستهلك يحيل دعوى الأدوية المهربة بصيدليات العزبى للنائب العام

>كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أحال دعاوى ضبط 216 دواءً مهرباً بثلاث صيدليات تابعة للدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

 

وأضاف "فاروق"، فى كلمته بمؤتمر نقابة الصيادلة وجهاز حماية المستهلك، أنه تم استدعاء مديرى وأصحاب الصيدليات لإحالتهم للتأديب، مشيراً إلى أن النقابة حركت دعوى بالنيابة العامة والنائب العام ضد الدكتور أحمد العزبى، وأصحاب ومديرى الصيدليات التى تم ضبط الأدوية بها، بتهمة الاحتكار ومخالفة قانون مزاولة المهنة، حيث يمتلك العزبى 158 سلسلة على مستوى الجمهورية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365