حماية المستهلك يحيل دعوى الأدوية المهربة بصيدليات العزبى للنائب العام

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أحال دعاوى ضبط 216 دواءً مهرباً بثلاث صيدليات تابعة للدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضاف "فاروق"، فى كلمته بمؤتمر نقابة الصيادلة وجهاز حماية المستهلك، أنه تم استدعاء مديرى وأصحاب الصيدليات لإحالتهم للتأديب، مشيراً إلى أن النقابة حركت دعوى بالنيابة العامة والنائب العام ضد الدكتور أحمد العزبى، وأصحاب ومديرى الصيدليات التى تم ضبط الأدوية بها، بتهمة الاحتكار ومخالفة قانون مزاولة المهنة، حيث يمتلك العزبى 158 سلسلة على مستوى الجمهورية.