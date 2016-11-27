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طيران الجيش العراقى يقتل 86 إرهابيا بالمحورين الجنوبى والغربى لتحرير الموصل

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طيران الجيش العراقى يقتل 86 إرهابيا بالمحورين الجنوبى والغربى لتحرير الموصل طيران الجيش العراقى يقتل 86 إرهابيا بالمحورين الجنوبى والغربى لتحرير الموصل

>أ ش أ

 نفذ طيران الجيش العراقى خلال إسناده لقوات الشرطة الاتحادية غارات أسفرت عن قتل 54 إرهابيا وتدمير سيارتين مفخختين وخمس سيارات أخرى إحداهما مزودة برشاش أحادية فى منطقة المصايد ضمن المحور الجنوبى للعمليات ضد تنظيم داعش.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة عمليات "قادمون يانينوى" اليوم الأحد أن طيران الجيش قصف أيضا، بالتنسيق مع قوات "الحشد الشعبي" مواقع داعش وقتل 32 إرهابيا ودمر سبع سيارات اثنتان منها مزودة برشاش أحادى فى منطقة "تل الزلط" بالمحور الغربى لعمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.
> وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن فجر يوم الاثنين 17 أكتوبر انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى شمالى العراق ومركزها مدينة الموصل ثانى أكبر المدن العراقية من سيطرة داعش، بمشاركة قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى ومقاتلى العشائر و"البيشمركة" الكردية التى تشارك بأربعة آلاف جندى، بمساندة طيران العراق والتحالف الدولى. . ولم تعلن قيادة العمليات المشتركة العراقية تعداد القوات المشاركة فى عمليات "قادمون يانينوي" والتى قدرتها مصادر غربية بحوالى 60 ألف جندى، وأشارت إلى أن داعش يمتلك 6 آلاف مسلح داخل مدينة الموصل.


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