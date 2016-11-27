إحالة مديرى مدرستين و43 معلما للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الفيوم - رباب الجالي

قرر الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إحالة مديرى مدرستين و43 معلما للتحقيق لتقصيرهم فى عملهم.

قام وكيل وزارة التربية والتعليم بزيارة مفاجئة لمدرسة كوم أوشيم الابتدائية التابعة لإدارة طامية التعليمية، فلم يجد مدير المدرسة ووجد معلما واحدا، فقام بتغييب المعلمين وعددهم 21 معلماً، وعندما حضر مدير المدرسة، قام وكيل الوزارة بتحويله للتحقيق، والتنبيه عليه بعدم تكرار غياب المدرسين وإلا سيتم استبعاده من إدارة المدرسة، كما زار وكيل الوزارة مدرسة كوم أوشيم الإعدادية، ولم يجد مدير المدرسة والمعلمين فقام باستدعاء مدير إدارة طامية على الفور، وأحال مدير المدرسة للتحقيق والذى حضر متأخراً وقام بتغييب عدد 22 معلماً .

وحضر عبد المنعم طابور الصباح بالمدرسة، وألقى كلمة حث فيها الطلاب على الولاء والانتماء لمصر، وتابع العملية التعليمية بالمدرستين وحضر حصة رياضيات ولغة عربية، وناقش الطلاب علمياً للوقوف على مستواهم العلمى والتأكد من مستواهم فى القراءة والكتابة، وقام بإنذار مديرا المدرستين وحثهما على بذل الجهد وتحسين المستوى العلمى للطلاب فورا .

وقرر عبد المنعم إحالة معلم لغة عربية بالمدرسة الإعدادية للتحقيق لتدنى المستوى العلمى للطلاب وعدم التحضير وعدم رصد درجات أعمال السنة .