مدرسة بدمياط تجمع جنيها من الطلاب المتأخرين وترغمهم على جمع القمامة

دمياط - عبده عبد البارى

قال ياسر عمر وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه أحال شكاوى أولياء أمور طلاب مدرسة البستان الإعدادية المشتركة بقيام إحدى الإداريين بجمع جنيه من الطلاب المتأخرين عن حضور طابور الصباح إجباريًا وإرغامهم على جمع القمامة من فناء المدرسة لتأخرهم عن الطابور للتحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية بإدارة دمياط التعليمية.

وشكى أولياء أمور الطلاب من تعامل معلمى إدارة المدرسة مع الطلاب المتأخرين من فرض إتاوات عيلهم لدخول المدرسة، وكذلك إجبارهم على تنظيف فناء المدرسة وجمع القمامة منه وهو أسلوب غير تربوى يكره الطلاب فى المدرسة.