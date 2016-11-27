ضبط 2000 زجاجة خمر بمخزن لبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

تباشر نيابة الشيخ زايد التحقيق مع مدير مخزن لحيازته كميات كبيرة من الخمور وبيعها بدون ترخيص، حيث ضبط بحوزته 2000 عبوة خمور.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بإشراف العميد محمود هويدى، مدير الإدارة، تفيد بيع أحد الأشخاص للخمور بمخزن غر مرخص بالشيخ زايد، وبالحصول على إذن من النيابة تمكن الرائدان أحمد لاشين وأحمد أبو السعود ضابطى الإدارة من ضبط مدير المخزن، وبحوزته 602 زجاجة خمور ماركات مختلفة و1200 عبوة بيرة و186 زجاجة نبيذ ماركات مختلفة.

وتبين للعقيد تامر فاروق، وكيل إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، أن مدير المخزن سبق اتهامه فى قضية بيع مشروبات كحولية بدون ترخيص، وأنه استغل هدوء المنطقة بالشيخ زايد وحول شقة سكنية بالطابق الأرضى إلى منفذ ومخزن لبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.