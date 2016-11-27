مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ارتكابهما عملية سطو مسلح

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من إحباط محاولة عملية سطو مسلح من قبل عاطلين لسرقة مبلغ مالى من مندوب تحصيل من شركات الصناعات المتكررة بمنطقة السلام، وتم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بمكان الواقعة قبل ارتكاب جريمة السرقة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما أسلحة نارية كانا ينويا استخدامها فى واقعة السرقة لإجبار المندوب على التسليم وعدم مقاومتهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، معلومات مفادها تخطيط كلا من " سيد.أ " و " محمد.أ " للإستيلاء على مبلغ مالى حيازة احد المناديب المترددين على إحدى شركات للصناعات المتكررة بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث خططا أن يكونا متواجدين صباح اليوم أمام مقر الشركة لارتكاب الواقعة.

ومن خلال التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطهما أثناء قيامهما بتهديد مندوب ولشركة " محمود مصطفي " 33 سنة مندوب تحصيل"، وذلك بقصد الاستيلاء على مبلغ 56.654 جنيه " عهدته " بالإكراه تحت تهديد الطبنجة المضبوطة بحوزة الأول .

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.