أخبار عاجلة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة التحقيق مع أكبر عصابة للاتجار بالأقراص المخدرة لنيابة القاهرة الجديدة

Google+ Print
إحالة التحقيق مع أكبر عصابة للاتجار بالأقراص المخدرة لنيابة القاهرة الجديدة إحالة التحقيق مع أكبر عصابة للاتجار بالأقراص المخدرة لنيابة القاهرة الجديدة

>كتبت ندى سليم

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، أوراق التحقيق فى تورط متهمين ضبط بحوزتهما 6 ملايين قرص مخدر بمدخل مدينة الشروق، إلى نيابة القاهرة الجديدة، لاستئناف التحقيقات.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهمين المنتمين إلى عرب مساعيد بتهريب 6 ملايين قرص مخدر تم إخفائها فى 30 جوالا تمهيدا لتهريبها داخل البلاد، وعلى الفور باشرت النيابة التحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بالواقعة أمام النيابة.

 

وتبين من التحقيقات أنهم اتفقوا مع أحد الأشخاص لنقل 30 جوالا من الأقراص المخدرة لمدينة الشروق بالسيارة الخاصة بهم، وكشفوا أمام النيابة أن دورهم يتمثل فى نقل المضبوطات فقط وليس بقصد الاتجار، حيث كان من المقرر نقلها إلى أحد أكبر تجار الأقراص المخدرة بمنطقة الشروق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365