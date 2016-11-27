إحالة التحقيق مع أكبر عصابة للاتجار بالأقراص المخدرة لنيابة القاهرة الجديدة

كتبت ندى سليم

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، أوراق التحقيق فى تورط متهمين ضبط بحوزتهما 6 ملايين قرص مخدر بمدخل مدينة الشروق، إلى نيابة القاهرة الجديدة، لاستئناف التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهمين المنتمين إلى عرب مساعيد بتهريب 6 ملايين قرص مخدر تم إخفائها فى 30 جوالا تمهيدا لتهريبها داخل البلاد، وعلى الفور باشرت النيابة التحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بالواقعة أمام النيابة.

وتبين من التحقيقات أنهم اتفقوا مع أحد الأشخاص لنقل 30 جوالا من الأقراص المخدرة لمدينة الشروق بالسيارة الخاصة بهم، وكشفوا أمام النيابة أن دورهم يتمثل فى نقل المضبوطات فقط وليس بقصد الاتجار، حيث كان من المقرر نقلها إلى أحد أكبر تجار الأقراص المخدرة بمنطقة الشروق.