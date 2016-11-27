5 طرق بسيطة اتبعها عشان تتجنب السرطان.. أهمها البعد عن التدخين

كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 5 طرق بسيطة تساعد فى الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، لأنه يعد القاتل الصامت الذى من الممكن الوقاية منه بإتباع بعض الأشياء البسيطة، وتشمل الطرق الآتى:

1. التوقف عن التدخين، لأن التدخين والتبغ هو سبب رئيسى لسرطان الرئة والحنجرة، كما أنه يعد سبب وفيات 30% فى جميع أنحاء العالم.

2.سرطان الجلد هو واحد من أكثر أنواع السرطانات انتشارا، فإنه يحدث عند التعرض لأشعة الشمس الضارة وخاصة من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، هذا النوع من السرطان يمكن تجنبه إذا كنت تلتزم بوضع واقى الشمس.

3.التعرض للإجهاد المستمر قد يتسبب فى الإصابة بالسرطان، لكن الإجهاد يضعف جهاز المناعى للجسم، ويعطل محاربة الخلايا المسببة للسرطان، لذا من أجل الوقاية من السرطان يجب الابتعاد عن التوتر.

4.تناول الكثير من الخضروات مثل البروكلى والكرنب، لأنها تحتوى على خصائص مضادة للسرطان، وتناولها بشكل منتظم يساعد على منع السرطان.

5.ممارسة الرياضة بشكل منتظم تساعد فى التغلب على السرطان وتجعل الوزن تحت السيطرة وصحى.