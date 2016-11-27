تأجيل استشكال حازم وسحر الهوارى على استبعادهما من اتحاد الكرة لـ18 ديسمبر

كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الثلاثة استشكالات، المقامين من خالد السمان المحامى، بصفته وكيلا عن حازم وسحر الهوارى، والذى يطالب فيها بوقف تنفيذ الثلاثة أحكام الصادة فى الدعويين المقامين من ماجدة الهلباوى وأخرى مقامة من ماجدة محمود عبد العال، باستبعاد سحر وحازم الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة المصرى، لجلسة 18 ديسمبر المقبل.

وطلب محامى سحر وحازم الهوارى، برد المحكمة قبل الفصل فى الاشكالات، المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد حازم وسحر الهوارى، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب أسماؤهم من كشوف المرشحين، وقضت الدائرة الأولى برفض طلبات الرد، وتغريم حازم وسحر 800 جنيه.

فيما قضت المحكمة بقبول الثلاثة اشكالات المقامة من ماجدة الهلباوى، وماجدة محمود عبد العال، والذين يطالبون بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد حازم وسحر الهوارى، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب أسماؤهم من كشوف المرشحين.

وحملت الإشكالات المقامة من سحر وحازم الهوارى أرقام ٧٢٠٧٦ ، ٧٢٠٩١ ، ٧٢٠٨٣ لسنة ٧٠ قضائية، بينما حملت الإشكالات المقامة من ماجدى الهلباوى وماجدة محمود أرقام ٧٢١٨٩ ، ٧٢٢٣٧ ، ٧٢٢٤٦ لسنة ٧٠ قضائية.