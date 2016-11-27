مكافآت تشجيعية من شرطة الشارقة للسائقين الملتزمين

تحقيقا لأهداف استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق من خلال رصد كافة الظواهر السلبية والمخالفات المرورية ، قامت إدارة تراخيص الإليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بإطلاق حملة ضبط مروري تحت شعار (مركبتي مسؤليتي) للتعرف على المركبات التي لم يتم تجديد صلاحيتها في إمارة الشارقة .

وأكد العقيد راشد الباس مدير إدارة تراخيص الإليات والسائقين بأن إطلاق الحملة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على التأكد من حالة المركبات المستخدمة على طرق الإمارة ، وضمان صلاحيتها للسير، والحد من استخدام مركبات منتهية الصلاحية وما ينتج عن ذلك من مخاطر على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل الطريق أكثر أمنا وسلامة .

وأضاف العقيد الباس أن إدارة تراخيص الآليات والسائقين قد رصدت مكافآت قيمة لأصحاب المركبات الذين يثبت إلتزامهم بتجديد ترخيص المركبة ، والتاكد من صلاحيتها للسير ، حيث تقوم دوريات المرور أثناء أداء مهامها بإستيقاف المركبات بشكل عشوائي وتقديم هذه المكافآت للسائقين الملتزمين بشكل مباشر خلال الحملة ، لكل من تكون مركبته صالحة للإستخدام بعد التأكد من تجديد المركبة وصلاحيتها .

وأوضح مدير إدارة تراخيص الاليات والسائقين ، سوف تكون هناك نقاط تفتيش في العديد من الشوارع الرئيسية في الإمارة للتأكد من صلاحية المركبات إلى جانب وجود مركبة متنقلة للفحص الفني للمركبات المنتهية الصلاحية لفحصها في موقع نقطة التفتيش وإعطاء نتيجة الفحص بنفس الوقت لتجديد ملكية المركبة . وذلك تيسيرا على السائقين وأصحاب المركبات الذين لم يقوموا بتجديد ملكية مركباتهم .