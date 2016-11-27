شرطة دبي تطلق اسم الفريق خميس المزينة على مسجد القيادة

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي اسم المغفور له بإذن الله، الفريق خميس مطر المزينة، على مسجد القيادة، تخليداً لذكراه وتعبيراً عن الوفاء له، كنموذج وطني يحتذى به، وتقديراً لما قدمه من بذل وعطاء لقوة شرطة دبي.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: إن إطلاق اسم المغفور له بإذن الله، الفريق خميس مطر المزينة، على مسجد القيادة هو أقل ما يمكننا تقديمه لأحد أبناء هذه القوة المخلصين، تكريما له، وتعبيرا عن مشاعرنا تجاهه، فقد رهن هذا الرجل - يرحمه الله - نفسه ووقته وحياته لخدمة وطنه، وأخلص في عمله كل الإخلاص، وأعطى جل وقته لخدمة شرطة دبي، وحرص على سمعتها وتميزها، بنكران ذات مطلق حتى كاد ينسى أن بدنه ونفسه لهما عليه حق.

وأضاف معاليه: لقد فقدنا رجلا نادرا يصعب تعويضه، ولكنها مشيئة الله، ونحن مؤمنون بها، فالموت علينا حق لا مفر منه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرحمه ويغفر له.