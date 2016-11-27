الداخلية: ضبط بؤرة تكفيرية قبل استهدافها عددًا من رجال الشرطة والقضاء بالسويس

رصدت الأجهزة الأمنية بؤرة تكفيرية بمحافظة السويس، تتبنى الأفكار الهدامة، وتخطط لتنفيذ أعمال عدائية تجاه مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الضربات الاستباقية لإجهاض التحركات التنظيمية التي تستهدف النيل من الاستقرار الأمني بالبلاد.

واستهدفت الأجهزة الأمنية على الفور، تلك العناصر وذلك في الإطار القانوني، وضبط 10 منهم، من بينهم : كل من القيادي عادل حسين أحمد محمود، والمدعو عبدالرحمن الهادى والملقب فيما بينهم بـ` “أبومالك الكناني”، وتم العثور بحوزتهم على طبنجة عيار 9 مم (مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس خلال عام 2011 ) وخزينتين بداخلهما 27 طلقة من ذات العيار، و3 فرد خرطوش محلي الصنع ، و18 طلقة خرطوش .

واعترفت العناصر المضبوطة بقناعتهم بالأفكار التكفيرية الهدامة، وحتمية تنفيذ الأعمال العدائية تجاه مؤسسات الدولة ورصد بعض المقار الأمنية والقضائية وعدد من أفراد وضباط وسيارات الشرطة لاستهدافهم.