متهمو "أحداث العدوة" يرتدون تيشيرتات عليها عبارات "يحيا السيسى"

كتب إيهاب المهندس ـ تصوير عمرو مصطفى

وصل إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، المتهمون فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة"، والتى يحاكم فيها محمد بديع و682 آخرين أمام محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان.

وأثناء إيداع المتهمين قفص الاتهام، ظهر بعض المتهمين يرتدون تيشيرتات عليها عبارات "يحيا السيسى"، وظهر آخرين يرتدون تشيرتات عليها "مصر مصر تحيا مصر".

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.