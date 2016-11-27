متهمو "أحداث العدوة" يرتدون "تيشيرتات" عليها عبارات "تحيا مصر"

كتب إيهاب المهندس ـ تصوير عمرو مصطفى

وصل إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، المتهمون فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة"، والتى يحاكم فيها محمد بديع و682 آخرين أمام محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان.

وأثناء إيداع المتهمين قفص الاتهام ردد المتهمون عبارات "تحيا مصر"، "مصر مصر تحيا مصر"، فيما ارتدى عشرات المتهمين تيشيرتات بيضاء اللون عليها علم مصر وعبارة "تحيا مصر".

وكانت مدينة العدوة بمحافظة المنيا قد شهدت أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.