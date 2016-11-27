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الزمالك يواجه دجلة بقائمة المقاولون

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الزمالك يواجه دجلة بقائمة المقاولون الزمالك يواجه دجلة بقائمة المقاولون

>كتب أحمد توفيق

استقر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة محمد صلاح، على عدم إجراء تعديلات بقائمة الفريق استعداداً لمباراة وادى دجلة، بعد غد الثلاثاء، فى الأسبوع الـ12 لمسابقة الدورى الممتاز.

وينوى جهاز الزمالك خوض مباراة وادى دجلة بنفس القائمة التى شاركت فى لقاء المقاولون العرب، وتضم 20 لاعباً هم: أحمد الشناوى وطارق حامد وإبراهيم صلاح ورمزى خالد وأحمد جعفر وشيكابالا ومحمد ناصف وحسنى فتحى وأيمن حفنى ومعروف يوسف ومحمود جنش وباسم مرسى وأحمد دويدار ومحمد إبراهيم والنيجيرى ستانلى والزامبى مايوكا وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم وعمر صلاح.


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