تعديلات مرورية بميداني باب الخلق والأوبرا..وسوق بديل لـ”التونسي”

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن المحافظة تقوم حاليا بإنشاء سوق بديل لسوق التونسى بمنطقة الخليفة لا يبعد عن مقر السوق القديم العشوائى أكثر من 500 م وجارى تجهيزه ليصبح سوق نموذجيا به كافة الاشتراطات اللازمة للحماية المدنية ، مع مراعاة وصول سيارات البضائع والطوارئ إليه،

جاء ذلك خلال زيارة محافظ القاهرة لمبنى مديرية الأمن اليوم الاحد، والتي التقى خلالها باللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة.

ووعد المحافظ بسرعة إعداد دراسة مرورية لاجراء التعديلات المرورية المناسبة فى كل من ميدانى باب الخلق والأوبرا لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والقضاء على الاختناقات المرورية بالميدانين.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من رجال الشرطة فى كافة المجالات لتحقيق الاستقرار والأمان للمواطن ومكافحة الإرهاب وملاحقة الفساد وعودة الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون.

وناقش المحافظ ومدير الأمن خطة الأعمال والتنسيق لاسترداد أراضى الدولة المعتدى عليها ، وإعادة استغلالها لصالح المحافظة لتوفير الخدمات الهامة والمطلوبة للمحافظة، وكذلك استكمال الجهود لإزالة المخالفات البنائية الصارخة وخاصة المقامة على أملاك الدولة أو تمثل خطورة داهمة.

أ ش أ