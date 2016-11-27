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وزير الشباب بالبرلمان: النواب طالبين خدمات بـ160 مليار جنيه

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وزير الشباب بالبرلمان: النواب طالبين خدمات بـ160 مليار جنيه وزير الشباب بالبرلمان: النواب طالبين خدمات بـ160 مليار جنيه

>كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير كريم عبد العزيز

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، إن طلبات النواب من وزارة الشباب، بلغت 160 مليار جنيه، متمثله فى إنشاء مراكز شباب وملاعب وخلافة من الأنشطة الرياضية فى حين أن ميزانية الوزارة 335 مليون، وهذا يعنى أننا نحتاج إلى 480 عاما لتلبية مطالبهم.

جاء ذلك ردا على طلب النائب محمود شحاته فى اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول تدنى بعض الخدمات المقدمة فى مراكز الشباب بأنحاء الجمهورية، بحضور وزير الشباب، والمهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام ومجدى عبد الغنى وعدد من قيادات اتحاد الكرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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