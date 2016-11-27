وزير التعليم العالى بالبرلمان: خطة لربط التعليم بسوق العمل خلال أيام

كتب محمد مجدى السيسى

أعلن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن خطة تنفذها الوزارة خلال أيام، تهدف لربط التعليم فى الجامعات بسوق العمل، من خلال عمل دورات تدريبية فى آخر عام دراسى بالأماكن المقرر أن يعمل بها الطلبة بعد تخرجهم.

وأضاف "الشيحى" خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المنعقد الآن بالبرلمان برئاسة النائب محمد على يوسف، أن الوزارة تعكف الآن لعمل خريطة تنموية فى المحافظات المختلفة، لعمل معاهد متخصصة فى طبيعة العمل داخل تلك المحافظة، ليسهل خلق فرص عمل بعد التخرج .

وتابع الوزير، أن جامعة زويل هى الجامعة الوحيدة التى اهتمت بأن يصبح لدى الطالب فكر بأن يكون رجل أعمال، من خلال مقررات تشمل التسويق والقانون فضلا عن ابتكارهم لأفكار جديدة، مطالبا الدولة بتوفير مناخ مناسب للتأهيل العلمى وتوفير الدعم المالى، وأن تكون البداية من خلال الصناعات التكاملية الصغيرة، إلى جانب ضرورة أن يكون هناك مشروعات قوانين تسهل إجراءات المشروعات الصغيرة .