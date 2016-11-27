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الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية غدًا وتطالب المحافظات بتوخي الحذر

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الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية غدًا وتطالب المحافظات بتوخي الحذر الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية غدًا وتطالب المحافظات بتوخي الحذر

ارشيفية

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية تعرض البلاد اعتبارا من مساء بعد غد الثلاثاء، لطقس غير مستقر تبلغ ذروته يومي الخميس والجمعة 1 و2 ديسمبر2016، مشددين على كل المحافظين بالمحافظات المعنية بتوقعات حدوث سوء الأحوال الجوية فيها، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة فيها.

وأوضح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية للبلاد المطلة على البحر المتوسط وعلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة حتى سيناء وأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على محافظات شمال الصعيد.

وأضاف عبدالعال أنه يصاحب كل ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح والتى تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وإلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ومازال التحذير من الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر على معظم الطرق يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.

أ ش أ

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