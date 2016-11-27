بالأسماء.. 11 قناة فضائية بقائمة انتظار البث

تقرير- إنجي لطفي

رصدت وكالة ONA عددًا من القنوات الفضائية لازالت بقائمة انتظار البث، فالبعض ينتظر إجراءات الدمج، وقنوات أخرى ستعلن عن انطلاقها مع بداية العام المقبل، وقنوات تواجه مصير مجهول لايوجد حولها أي تفاصيل أو معلومات بشأن موعد بثها.

> (1) قناة ONLIVE:

هي قناة معنية بتغطية الشأن الإخباري، ومن المقرر إطلاقها خلال شهر ديسمبر المقبل، بثوب جديد بخريطة برامجية جديدة تشتمل على برنامج للإعلامي معتز عبد الفتاح، وبرامج جديدة للإعلامية أماني الخياط، والإعلامي عمرو خفاجي، وأيضًا برنامج جديد للإعلامي يوسف الحسيني، وجاري الاستقرار على التفاصيل النهائية للبرنامج.

> (2) قناة ONPIUS:

من المقرر إطلاقها خلال شهر ديسمبر المقبل، وستكون مخصصة لعرض إعادات برامج محددة، كما أنه في حال وجود مباراتين ستعرض عليها واحدة ، والأخرى ستكون على on sport، كما أن ستكون للطوارئ في التغطيات الإخبارية.

> (3) اكسترا نيوز:

علمت ONA من مصادرها أن هناك مقترح بشأن تغيير اسم القناة الجديدة المشتركة بين شبكتي النهار وCBC، لتصبح إكسترا نيوز بدلاً من اكسترا اليوم، ومن المقرر بث القناة خلال نهاية شهر ديسمبر المقبل، والتي ستشمل على عناصر شبكتي CBC والنهار اليوم.

(4) قناة للمرأة :

أكدت مصادر عدة أن الدمج بين CBC والنهار جعلهما إدارة واحدة، فمن المقرر إطلاق قناة للمرأة تتبع الإدارة الواحدة المشتركة بين الشبكتين، ولكن لم يتحدد بعد موعد بثها.

> (5) قناة موجهة للخليج:

وتم الإعلان خلال شهر مايو الماضي، عن تفكير القائمين على قناتي النهار وcbc، عقب إجراء الدمج بينهما، لإطلاق قناة موجهة للخليج العربى.

> (6) dmc العامة:

من المقرر إطلاقها مع بداية العام المقبل، وتشتمل على برامج للإعلامي أسامة كمال، والإعلامية إيمان الحصري، والإعلامي رامي رضوا،ن وبرنامج الفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان أشرف عبد الباقي، والفنان بيومي فؤاد.



> (7) DMC NEWS:

أكدة مصادر عدة، إمكانية إطلاقها مخلال شهري فبراير ومارس المقبل، وهي قناة معنية بالتغطية الإخبارية وتشتمل القناة على برامج عدة للإعلامي عمرو خليل، والإعلامي محمد عبد الرحمن، والإعلامي أحمد بشتو، والإعلامي حساني بشير.

(8) DMC أطفال:

هي إحدى القنوات التابعة لشبكة dmc وتهتم بتغطية بشؤون الأطفال، وعرض الأفلام والمواد الكارتونية، ولكن لم يتحدد موعد انطلاقها حتى الآن.

(9) DMC مسرحيات:

وهي إحدى القنوات التابعة لشبكة dmc، والتي ستختص بعرض المسرحيات، ومؤخرًا تم توقيع برتوكول تعاون شركة مع صوت القاهرة بشأن شراء القناة لعدد من المسرحيات، ولكن حتى الآن لم يتحدد بعد موعد انطلاقها.

(10) DMC دراما:

وهي إحدى القنوات التابعة لشبكة dmc ، التي ستهتم بعرض المسلسلات، والتعاقد على إنتاج وشراء مسلسلات، ولكن لم يتحدد بعد مصير انطلاقها وموعدها.

> (11) قناة الزمالك:

أعلن خالد الغندور عن اتفاق شركة برزنتيشن مع المستشار مرتضى منصور على رعاية قناة نادي الزمالك، وتجرى الآن اجتماعات مكثفة للاتفاق على التفاصيل النهائية لشراء منصور لقناة العاصمة2، والتي ستتحول إلى قناة الزمالك مع بداية السنة الجديدة ٢٠١٧، و سيشتري الزمالك التردد، والاستوديو الخاص بالقناة، وسيتم الإعلان الرسمي عن الاتفاق خلال أيام لتظهر القناة للنور في وقت أقصاه ٦٠ يومًا.