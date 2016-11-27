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إحالة طالبة بتربية دمياط للتحقيق لإدعائها الإصابة بإغماء

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إحالة طالبة بتربية دمياط للتحقيق لإدعائها الإصابة بإغماء إحالة طالبة بتربية دمياط للتحقيق لإدعائها الإصابة بإغماء

>دمياط - عبده عبد البارى

 

أحال الدكتور السيد عبد المجيد عميد كلية التربية بدمياط " ا- ع " 20 عاما الطالبة بشعبة تعليم أساسى بالكلية للتحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية بالكلية عقب ورود التقرير الطبى الخاص بها من مستشفى جامعة الازهر والذى أكد إدعائها الإصابة بحالة إغماء.

 

وكشف التقرير الطبى الذى حصل اليوم السابع على صورة ضوئية منه أن الطالبة حضرت إلى المستشفى يوم 22 نوفمبر الجارى ودخلت قسم الطوارئ تعانى من ضيق فى التنفس وهبوط وإدعاء تشنجات وتم مناظرة الحالة عن طريق طبيب المخ والأعصاب والطبيب النفسى وتم عمل اللازم للحالة وغادرت المستشفى بعد استقرار حالتها.

 

وكشف عميد الكلية أنه تم عرض وقائع إغماءات الطالبات التى بلغت 20 حالة يومى 22 و24 نوفمبر على مجلس العمداء، وكانت إدارة الكلية قد حولت فى وقت سابق 3 طلاب لإتهامهم بالقيام بمناوشات وصلت الى مشادات كلامية وتشابك بالآيادى فى إحدى المحاضرات ما تسبب فى إصابة الطالبات بحالة من الذعر.

 


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