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مجدى عبد الغنى: مجلس جمال علام كان "سمك لبن تمر هندى"

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مجدى عبد الغنى: مجلس جمال علام كان "سمك لبن تمر هندى" مجدى عبد الغنى: مجلس جمال علام كان "سمك لبن تمر هندى"

>كتب محمد مراد

حمل مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة، مجلس الجبلاية السابق برئاسة جمال علام مسئولية الأزمة التى يشهدها عدد من أندية القسم الرابع بعدم اعتمادهم فى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وبالتالى استبعاد بعضهم من الصعود لدورى القسم الثالث.

 

تابع عبد الغنى فى تصريحات لقناة النايل سبورت مع الإعلاميين منى عبد الكريم وطارق رضوان، أن مجلس الجبلاية السابق يسأل عن هذا الخطأ الفادح ودليل على أن هذا المجلس كان يدار بعشوائية و"سمك لبن تمر هندى"، فكان لا بد من اعتماد الأندية خاصة أنهم شاركوا فى دورى القسم الرابع وحصلوا منهم على رسوم الاشتراك فى مسابقة القسم الرابع، وأيضًا اتحاد الكرة قام بصرف دعم مادى لهم مع باقى الأندية الأعضاء وهذا يعد مخالفة مالية.

 

تقدم أكثر من 13 ناديا بشكوى ضد اتحاد الكرة للموافقة على تواجدهم بالجمعية العمومية، إلى جانب رفع دعاوى قضائية من قبل بعض الأندية بعد منع صعودهم للقسم الثالث على الرغم من احتلالهم قمة مجموعتهم.


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