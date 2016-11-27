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علاء عبد العال يطلب دعم جماهير الشرقية قبل مواجهة الأهلي

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علاء عبد العال يطلب دعم جماهير الشرقية قبل مواجهة الأهلي علاء عبد العال يطلب دعم جماهير الشرقية قبل مواجهة الأهلي

>كتبت لبنى عبد الله

استقر الجهاز الفنى للشرقية بقيادة علاء عبد العال، على خوض مران فريقه غدًا الاثنين، بحضور جماهيرى على استاد جامعة الزقازيق بغية شحن همم اللاعبين قبل مواجهة الأهلي ويواصل فريق الشرقية استعداداته لمواجهة النادى الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل فى الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث يتدرب الفريق ظهر اليوم الأحد على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوى.

ومن المقرر أن يركز علاء عبد العال المدير الفنى للشرقية على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الجولة الماضية أمام زعيم الثغر، والتى انتهت بفوز الشرقية بهدف دون رد، ويحاول عبد العال التركيز على سلاح اللياقة البدنية لمواجهة نجوم الأهلي فى المواجهة المرتقبة للفريق الشرقاوى، ويشارك كل اللاعبين فى مران اليوم دون غيابات.


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