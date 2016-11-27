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بالفيديو.. الدعوة السلفية تشن هجومًا على حلوى المولد النبوي

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بالفيديو.. الدعوة السلفية تشن هجومًا على حلوى المولد النبوي بالفيديو.. الدعوة السلفية تشن هجومًا على حلوى المولد النبوي

 

أصدرت الدعوة السلفية، فتوى تحرم فيها عروسة مولد النبوي الشريف، وتؤكد فيها أنها ” أخت للألهة اللات والعزي”، حيث شن الشيخ ناصر رضوان هجومًا على العروسة المصنوعة من الحلاوة والتي يشتريها المصريون في أحتفالات المولد النبوي.

وقال الإعلامي كرم جبر مقدم برنامج “نبض الوطن” على قناة الحدث اليوم، أن رضوان قال:” بجوار بيتي هناك مصنع يقوم بتصنيع أصنام من الحلوي” في بدعة المولد النبوي، “مضيفًا ” هبل واللات والعزة ” حصان”، ونائلة عروسة، مستشهدًا بأن الرسول قد حطم الاصنام، ليأتي من بعدة يصنعها بزعم أنه يحتفل بالمولد النبوي الشريف.

وأضاف الإعلامي أن الشيخ ناصر رضوان أكد: “بأننا استبدالنا الأصنام بعرائس وحلاوة وأصبحنا بفتوي الشيخ رضوان كفار”.
> وأكد جبر، أن فتاوي الدعوة السلفية، مغالي فيها، وغير مضبوطة، وسيتم الرد عليها من قبل شيوخ الأزهر الشريف سريعًا، وأن الدين الإسلامي دين وبهجة وفرح.

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