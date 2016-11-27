بسبب ضائقة مالية.. شاب يستعين بأصدقائه لسرقة مصوغات خالته بمنشأة ناصر

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف غموض ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن سيدة بمنشأة ناصر، حيث تبين من خلال التحريات أن وراء ارتكاب واقعة السرقة نجل شقيقتها بالاشتراك مع آخرين، تم ضبط المتهمين واعترفوا بواقعة السرقة، وتم ضبط المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من "كلثوم ح" 45 سنة ربة منزل، تفيد فيه باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بها عبارة عن "16 غويشة، و8 خواتم، و4 تعليقة كولية، و2 سلسلة" من داخل مسكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد، وبالانتقال والفحص تبين سلامة منافذ الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.ر" 20 سنة عامل، و"إسلام.ن" 19 سنة عامل، و"محمد.ح" 20 سنة عامل، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن النقيب هانى حداد عبد المجيد ضابط مباحث بقسم منشاة ناصر وبصحبته قوة أمنية من ضبطهم.

وبمواجهتهم أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الأول بارتباطه بصلة قرابة بالمجنى عليها "نجل شقيقتها" وأنه مقيم بصحبتها نظرا لسفر والدته خارج البلاد، وأنه على علم باحتفاظها بمشغولات ذهبية بمسكنها، فخطط لارتكاب الواقعة نظرا لمروره بضائقة مالية واتفق مع الثانى والثالث على إخفاء المسروقات والتصرف ببيعها.

تم بإرشاد المتهمين ضبط كافة المسروقات بمسكن الثانى والثالث، وبعرضها على المجنى عليها تعرفت عليها، واتهمتهم بالسرقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.