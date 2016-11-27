السيسي يفتتح الدورة الـ20 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح الدورة ال 20 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( اي سي تي 2016 ).

وقد تفقد الرئيس السيسي الأجنحة المختلفة للمعرض المقرر أن يستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

وتقام الدورة لهذا العام تحت شعار Digital Disruption Era، وتنعقد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة شركات المحمول “”فودافون”، و”أورانج”، و”اتصالات مصر”، و”المصرية للاتصالات”، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلا عن العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية والإقليمية والمحلية والبنوك.

وتشارك المصرية للاتصالات ضمن فعاليات معرض ومؤتمر “كايرو أي سي تي 2016” في نسخته العشرين، وتعد مشاركتها هذا العام هي الأهم في تاريخ الشركة.

أ ش أ