بالصور.. أهالى دمياط يستغيثون من سوء حالة الطرق الداخلية

دمياط - معتز الشربينى

لم تنته شكوى المواطنين في دمياط من سوء حالة الطرق وعيوب الرصف وانتشارالمطبات في كثير من الشوارع وخاصة الشوارع الجانبية حيث تحولت معظم الشوارع إلى حفر ومطبات تعوق حركة السير سواء للسيارات والمارة وخاصة مع قرب حلول موسم الشتاء الذي تتحول فيه هذه الحفر الى برك ومستنقعات بسبب مياه الشتاء.

وقال يحيى النجار، -موظف بالمعاش- على المسئولين في دمياط أن يتحركوا داخل الحيز العمراني بمدينة دمياط الأخرى، وليست دمياط "الشو الاعلامى"، مضيفًا أن دمياط الأخرى هى التي تعج بالإشغالات واحتلال الأرصفة وسوء حالة الرصف فى معظم الشوارع الداخلية وأشار الى أن منطقة حوض بن الأخرس بمدينة دمياط بلا أعمدة إنارة وتشكو من الظلام ليلا .

وتضيف منى محمد – ربة منزل– "أرجو النظر في شارع الترعه الريسة بمدينة دمياط وهو شارع عمومي وممتد من أول منطقة مسجد الرحمن حتى ميدان باب الحرس وهو شارع يعانى من مطبات وكسر بالرصف وإشغالات والباعة الجائلين ومطبات عشوائية خاصة مداخل الشوارع الجانبية".

فيما طالب محمود السيد – نجار- بضرورة رصف طريق العنانية التابع لمركز دمياط بمساحة كيلو تقريبا أول كوبري الصندل وحتى بداية طريق عثمان وأضاف أننا نعانى الأمرين في فصل الشتاء لان سوء حالة الطريق في الشتاء تعوق حركة المواطنين والطلاب.

ويوضح محمد عبد اللطيف -مدرس من قرية عزبة اللحم- أن معظم الطرق المؤدية إلى القرية وبالشوارع الداخلية هي طرق متهالكة وبها حفر ومطبات بسبب كثرة أعمال الحفر وتركيب خطوط الغاز وعدم رد الشيء لأصله وخاصة طريق المركز وشارع خلف مسجد عزبة اللحم والبصايلة والجواهرة فهي طرق تتحول إلى برك ومستنقعات خاصة وأننا في فصل الشتاء وهى تعوق حركة المارة والسيارات.

وقال المهندس ضياء عوض، مدير عام الطرق بمحافظة دمياط، أن رصف الشارع بالبلاطات الخرسانية الملونة تم بناء علي تعليمات من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، وأنه مقترح منه شخصيا تم تطبيقه لأول مرة بالمحافظة حيث لا يتم الرصف بهذه الطريقة إلا ببعض شوارع عدد المدن العالمية وكذلك بعض المدن المصرية مثل مدينة شرم الشيخ ، مضيفًا أنه تم أيضا الانتهاء من رصف عدد من الشوارع الجانبية المتفرعة من الشارع التجاري وجاري العمل للانتهاء من باقي الشوارع الأخرى.

ومن جهته، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط لـ"اليوم السابع"، أنه عقد اجتماعا لمراجعة تنفيذ بنود الخطة الاستثمارية العام / 2016 2017، مؤكدًا ضرورة البدء فورا وخلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما في رصف جميع الطرق والشوارع التي تم اعتماد ميزانية رصفها سواء كان ذلك بالخرسانة أو بالبلاطات الخرسانية بجميع مدن وقري مراكز المحافظة الخمسة طبقا للخطة الموضوعة من رؤساء مجالس المراكز والمدن ومراجعة هذه الخطة من خلال التأكيد على استكمال جميع المرافق قبل الرصف ضمانا لعدم إهدار المال العام.

حفر ومطبات بالشوارع