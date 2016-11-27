أخبار عاجلة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مقررة قومى المرأة بدمياط: أغلب مشاكل المرأة اقتصادية بحملة طرق الأبواب

Google+ Print
مقررة قومى المرأة بدمياط: أغلب مشاكل المرأة اقتصادية بحملة طرق الأبواب مقررة قومى المرأة بدمياط: أغلب مشاكل المرأة اقتصادية بحملة طرق الأبواب

>دمياط - معتز الشربينى

قالت كريمة البدرى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط لـ"اليوم السابع"، إن فرع قومى المرأة بدمياط نفذ حملة طرق الأبواب فى عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، للتعرف على مشاكل المرأة، ووجد أن من أكثر المشاكل التى واجهتهم هى مشاكل اقتصادية، وخاصة فى القرى، وقد يرجع السبب أحيانا إلى  تعداد الأطفال لأنها لم تفكر بالمستقبل.

 

وأشارت إلى أن حملة طرق الأبواب رصدت أن الحالة الاقتصادية منعكسة تماماً على المرأة الدمياطية، وعلى بيتها وأولادها، خاصة أن هناك أزمة كبيرة فى صناعة الأثاث هذه الأيام وإغلاق معظم الورش، وأشارت إلى أن السيدات كثيرا ما يعانين، لأن الرجل يحملها المسئولية كاملة ويفضل الهروب وتركها فى المسئولية.

 

وأكدت أن المجلس القومى للمرأة يقوم فى الفترة الحالية بالتصدى لظواهر العنف ضد المرأة والتوعية الاقتصادية والأخذ بيد الدولة لاجتياز المرحلة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها ، وتنعكس على الناس فيقوم المجس القومى للمرأة بتركيز جميع أنشطته فى التوعية وترشيد الإنفاق والتمسك بالأخلاق الجيدة التى تساعد فى اجتياز الفترة الحالية، وتعود مصر إلى عزها وتقدمها وقوتها الأولى.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"