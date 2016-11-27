مقررة قومى المرأة بدمياط: أغلب مشاكل المرأة اقتصادية بحملة طرق الأبواب

دمياط - معتز الشربينى

قالت كريمة البدرى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط لـ"اليوم السابع"، إن فرع قومى المرأة بدمياط نفذ حملة طرق الأبواب فى عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، للتعرف على مشاكل المرأة، ووجد أن من أكثر المشاكل التى واجهتهم هى مشاكل اقتصادية، وخاصة فى القرى، وقد يرجع السبب أحيانا إلى تعداد الأطفال لأنها لم تفكر بالمستقبل.

وأشارت إلى أن حملة طرق الأبواب رصدت أن الحالة الاقتصادية منعكسة تماماً على المرأة الدمياطية، وعلى بيتها وأولادها، خاصة أن هناك أزمة كبيرة فى صناعة الأثاث هذه الأيام وإغلاق معظم الورش، وأشارت إلى أن السيدات كثيرا ما يعانين، لأن الرجل يحملها المسئولية كاملة ويفضل الهروب وتركها فى المسئولية.

وأكدت أن المجلس القومى للمرأة يقوم فى الفترة الحالية بالتصدى لظواهر العنف ضد المرأة والتوعية الاقتصادية والأخذ بيد الدولة لاجتياز المرحلة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، وتنعكس على الناس فيقوم المجس القومى للمرأة بتركيز جميع أنشطته فى التوعية وترشيد الإنفاق والتمسك بالأخلاق الجيدة التى تساعد فى اجتياز الفترة الحالية، وتعود مصر إلى عزها وتقدمها وقوتها الأولى.