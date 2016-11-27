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تأجيل دعوى إلزام النادى الأهلى بالدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد لـ18 ديسمبر

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تأجيل دعوى إلزام النادى الأهلى بالدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد لـ18 ديسمبر تأجيل دعوى إلزام النادى الأهلى بالدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد لـ18 ديسمبر

> كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور إبراهيم داود الصحفى بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادى الأهلى بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى وفقاً لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيدية، لجلسة 18 ديسمبر المقبل، للاطلاع والتعقيب.

 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى المعين وآخرين بصفتهم، وقالت إن مجلس إدارة النادى الأهلى تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا فى مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.

 


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