محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة خميس مطر المزينة

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المغفور له الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي.

وقام سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس عزاء المرحوم في منطقة طوار في دبي صباح اليوم حيث قدم صادق عزائه ومواساته الى اخوان ونجل الفقيد راجيا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم اهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء..

إنا لله وإنا اليه راجعون..