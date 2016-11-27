أخبار عاجلة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة خميس مطر المزينة

Google+ Print
محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة خميس مطر المزينة محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة خميس مطر المزينة

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المغفور له الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي.

وقام سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس عزاء المرحوم في منطقة طوار في دبي صباح اليوم حيث قدم صادق عزائه ومواساته الى اخوان ونجل الفقيد راجيا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم اهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء..

إنا لله وإنا اليه راجعون..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية