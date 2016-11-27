المرصد: نزوح أكثر من 400 مدنى من شرق حلب إلى مناطق سيطرة النظام السورى

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فر أكثر من 400 مدنى ليلا من الأحياء التى تسيطر عليها الفصائل المعارضة فى مدينة حلب إلى مناطق تحت سيطرة قوات النظام السورى تزامنا مع سيطرة القوات الحكومية على حى استراتيجي وفق ما أكد المرصد السورى لحقوق الانسان الاحد.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "اكثر من 400 مدنى من سكان حيى الحيدرية والشعار فى شرق حلب، توجهوا ليلا إلى مساكن هنانو، أثناء تقدم قوات النظام فيها" مضيفا أن الأخيرة "نقلتهم إلى مناطق سيطرتها شمال حلب، ووصل قسم منهم صباح الأحد إلى الأحياء الغربية فى المدينة".