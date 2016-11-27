الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل 4 أشخاص على صلة بتنظيم داعش فى الجولان

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أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الأحد أنه قصف مواقع فى سوريا ما أسفر عن مقتل 4 عناصر من لواء "شهداء اليرموك" الموالية لتنظيم 'داعش'، وذلك بعد إطلاق نار وقذائف هاون من الأراضى السورية باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة .

وذكر راديو "صوت اسرائيل" أنه تم قتل 4 عناصر موالية لتنظيم داعش، على الحدود مع سوريا فى أعقاب إطلاق نار وقذائف هاون تجاه الحدود فى اشتباكات دارت بين جنود من لواء جولانى وعناصر داعش ما أدى لمقتل 4 منهم، دون وقوع إصابات فى صفوف الجنود الإسرائليين.

وقال الناطق بإسم الجيش الإسرائيلى أن الجنود اشتبكوا مع عناصر من لواء "شهداء اليرموك" التابع لتنظيم داعش، قبل أن تقدم طائرة مروحية على قصف سيارة جيب رباعى الدفع محمل برشاش كان على متنه المنفذون، ما أدى لمقتلهم على الفور.

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية تعرضت صباح اليوم إلى طلقات نارية قرب الحدود مع الجولان، كما سقطت 3 قذائف هاون فى المنطقة ذاتها، فى وقت لاحق.

وأشارت إلى أن ثلاث قذائف هاون أطلقت من الأراضى السورية سقطت على الجدار الأمنى.