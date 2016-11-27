النقض ترفض إدراج 8 متهمين فى “كتائب حلوان” على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار فرغلي الزناتى بقبول الطعن المقدم من 8 متهمين على قرار محكمة الجنايات بالموافقة على قرار النائب العام بإدراج 8 متهمين فى قضية كتائب حلوان على قوائم الكيانات الإرهابية.

والمتهمون هم محمد سيد عبدالعاطي ومحمد صلاح أبو العلا ورمضان عريس وعو ض الله خالد خليفه و نهى محمد حسن ومحمد السيد محمد السيد وهشام على لاشين ومحمد أحمد عبد العليم.

وكانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية مصطفى رشاد عبد التواب ومصطفى السيد هاشم وضياء مصطفى عابد وكيل نيابة أمن الدولة وعبد المجيد حمدى أمين السر، فى قضية النيابة العامة رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على أوراق القضية، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الجماعات الإرهابية وإدراج أسماء 215 إخوانياً على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.