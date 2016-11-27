استمرار حالة الطوارئ في إسرائيل خشية تجدد الحرائق

أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية، بأن حالة الطوارئ والاستنفار تتواصل اليوم الأحد، في صفوف طواقم الإطفاء خشية تجدد الحرائق، وذلك في ظل استمرار الأجواء الجافة وهبوب الرياح.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن طواقم إطفاء من إسرائيل وقبرص عملت الليلة الماضية على إخماد بؤر النار في منطقة غربي القدس.

وستعقد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم في حيفا تضامنا مع المدينة التي تعد الأكثر تضررا من موجة الحرائق.

ووفقا للتقارير فإن إسرائيل اعتقلت ما لا يقل عن 35 من المشتبهين في إضرام الحرائق، ومن المقرر أن تطلب الشرطة اليوم من المحاكم تمديد فترة اعتقال عدد منهم.

ودعا وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان إلى هدم منازل مضرمي الحرائق، وقال في تصريح صحفي إن “التحريض والكراهية اللذين حفزا الأفراد على ارتكاب اعتداءات طعن ودهس تدفعهما اليوم إلى استغلال الأحوال الجوية الاستثنائية لمحاولة إحراق أشخاص أحياء وتجمعات سكنية”.

أ ف ب