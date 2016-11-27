الرئيس الإيراني يعزي كوبا في وفاة «كاسترو»

أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن تعازيه للحكومة والشعب الكوبي في وفاة الزعيم فيدل كاسترو عن عمر يناهز 90 عاما.

كما أعرب «روحاني»، حسبما نقلت قناة «برس تي في» الإيرانية اليوم الأحد، عن بالغ حزنه لوفاة «كاسترو»، وعن تعازيه لشعوب أمريكا اللاتينية جميعا، وذلك في رسالة بعث بها إلى الرئيس الكوبي راؤول كاسترو.

وكان «روحاني» قد التقى فيدل كاسترو خلال زيارة رسمية لهافانا استغرقت يوما واحدا في سبتمبر الماضي، حيث قام الرئيس الإيراني بزيارة كوبا بعد حضور قمة «حركة عدم الانحياز» في فنزويلا.

يشار إلى أن كوبا قد أعلنت فترة حداد طويلة تستمر 9 أيام بدأت أمس السبت، وخلال هذه الفترة سيتم وقف جميع الأنشطة والعروض العامة، كما سيتم تنكيس العلم فوق مؤسسات القطاع العام والمؤسسات العسكرية، وستبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية برامج غنية بالمعلومات الوطنية والتاريخية.