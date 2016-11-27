أخبار عاجلة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الداخلية لنظيره الأردني: نهدف لتفكيك الخلايا الإرهابية وإحباط عملياتها

Google+ Print
وزير الداخلية لنظيره الأردني: نهدف لتفكيك الخلايا الإرهابية وإحباط عملياتها وزير الداخلية لنظيره الأردني: نهدف لتفكيك الخلايا الإرهابية وإحباط عملياتها

أكد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة، خاصة الأردنية فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط البلدين وترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها والتعاون فى مجال التدريب انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى الدول العربية.

واستعرض وزير الداخلية خلال لقائه بمكتبه سلامة حماد وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية الذى يزور القاهرة حاليًا، على رأس وفد أمنى رفيع المستوى، مجمل التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمى وتأثير الصراعات الدائرة فى منطقة الشرق الأوسط على انتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة، مؤكدا أن المعطيات الحالية تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة كل الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب.

وناقش وزير الداخلية استراتيجية الوزارة الحالية وما لحقها من تطوير واستحداث لأساليب جديدة فى مجالات مكافحة الإرهاب والتى تعتمد فى الأساس على عنصر المبادرة والإجراءات الأمنية الاستباقية التى تهدف إلى تفكيك الخلايا الإرهابية وإحباط عملياتها قبل تنفيذها، مشيراً إلى أن النجاحات التى تحققت مؤخراً فى مجال مكافحة الإرهاب رسخت ودعمت مناخ الاستقرار الداخلى وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على جهود التنمية الشاملة بالدولة.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تدعيمها وبحث آخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وأعرب الوزير الأردني خلال اللقاء عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى المرحلة الراهنة ودورها فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية، كما صرح بأن زيارته للقاهرة تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين، مؤكداً على إهتمام بلاده بالإستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، وتطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات وبخاصة فيما يتصل بتحركات العناصر الإرهابية ومخططاتها ومصادر تمويلها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا