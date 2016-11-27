دراسة: الأرق واضطرابات النوم الأكثر شيوعا خلال فترة الحمل

أظهرت دراسة طبية أنه خلال فترة الحمل قد تعانى الحامل وزوجها أيضا من نوبات من الأرق وأضطرابات في النوم مع عدم نيل قسط كاف من النوم، وهو الأمر الذي غالبا ما يكون مرتبطا بالاكتئاب.

فقد أعرب ما يقرب من نصف النساء المشاركات في الدراسة عن حصولهن على قسط واف من النوم يفوق في بعض الأحيان طبيعتهم خلال الفترة الحمل، إلا أنهن أكدن عدم تمتعهن بنوعية جيد من أنماط النوم التي خضعن لها.

وقالت /تينا يوينو/ أستاذ أمراض النساء والتوليد في جاع هلسنكى في فنلندا، إن أبحاثنا توصلت إلى أنه، بصفة عامة، يعانى 12% من النساء و15 % من الرجال إما من نوبات أرق أو ساعات نوم قليلة جدا.

تأتى النتائج المتوصل إليها لتؤكد ما أثاره عدد من الدراسات الطبية السابقة من أن الحوامل، على وجه الخصوص، هن الأكثر عرضة للمعاناة من نوبات الأرق، والاستيقاظ المتكرر ليلا بواقع أكثر من 80% منهن، إلى جانب تردى نوعية أنماط النوم في هذه الفترة الحساسة من حياتهن.

كان الباحثون قد عكفوا على إجراء دراستهم على 1،667 سيدة حامل و1،498 زوجا في فنلدنا، شاركوا في دراسة طويلة الأمد، حيث اعترفت نسبة 10% من المشاركات في الدراسة بمعاناتهن من نوبات الأرق، في مقابل 6% للأزواج.

يذكر أنه يتم تعريف اضطرابات النوم بالاستيقاظ الليلى، أو الاستيقاظ مبكرا مع تراجع في نوعية ساعات النوم الذي يتسم بنوبات قصيرة والتى لا تتعدى مدة ساعتين.

أ ش أ